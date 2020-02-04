تايلاند: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ25 حالة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 25 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل ست حالات جديدة.وقالت الوزارة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "إن من بين الحالات الجديدة 4 مواطنين تايلانديين، هم زوجان قاما بزيارة اليابان، وسائقان كان معهما ركاب صينيون في تايلاند".ويمكن أن يصيب فيروس كورونا الجديد الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس"، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".