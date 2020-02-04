سعفان: مصر حققت إنجازات عديدة خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية، على مدى 3 أيام، يبحث خلالها إعلان "أبيدجان 2020-2021"، والمبادرات المشتركة من أجل تحديد الأولويات الإقليمية، وتنمية الموارد البشرية والقدرات في إفريقيا، وإصلاحات الأمم المتحدة، فضلا عن الدعم الفني المطلوب على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى ما حققته المنظمة في القارة خلال 2018-2019.يحضر الاجتماع ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وسينتيا صموئيل أولونجوان، مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لدول إفريقيا، وإرِيك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومديرو مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية.وفي كلمة مصر الافتتاحية، نقل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحضور متمنيًا طيب الإقامة وأوقاتًا ممتعة، وترحيبه باختيار القاهرة هذا العام لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية.وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي قُبيل أيام من انتهاء رئاسة مصر الحالية الاتحاد الإفريقي، بعد عام حافل بالإنجازات استهدفت مصر خلاله دعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك على مختلف الأصعدة والمجالات، وحققت أثنائه العديد من الإنجازات، التي وإن كان لا يتسع المجال لسردها، فإن من أهمها إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية كإحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، واعتماد القمة الإفريقية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "إسكات البنادق"، والتي تضمنت آليات مُحددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عامنا الحالي، وبما يدّعم مضامين وأهداف منظمة العمل الدولية في القارة، والساعية إلى تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ورسم معالم مستقبل عمل يتماشى مع العدالة الاجتماعية.وأكد سعفان، أن هذا الاجتماع له أهمية ودلالة خاصة، حيث ينعقد بعد نحو شهرين من الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، وما أثمر عنه من صدور إعلان أبيدجان المعنون "المُضي قدمًا بالعدالة الاجتماعية.. رسم معالم مستقبل العمل في إفريقيا"، والذي أسفر عن اعتماد برنامج للعمل الإفريقي اللائق يقوم على عدة أولويات من بينها "جعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب إفريقيا، وتعزيز قدرات جميع الأشخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في عالم عمل متغير وتقوية فعالية مؤسسات العمل، والنهوض بالتنمية والنمو الاقتصادي الشامل والعمل اللائق للجميع، واحترام معايير العمل الدولية، وتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان المساواة بين الجنسين".ولفت إلى أن مصر كانت سَبَّاقة في تنظيم عدة منصات سنوية مهمة، مثل منتدى شباب العالم، ومنتدى أسوان للسلام والأمن المستدامة، بهدف مناقشة سبل وبلورة استراتيجيات لدعم مثل تلك الأولويات.