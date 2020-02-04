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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء»: 98.85% نسبة الرد على الشكاوى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو خان
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين، لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات من خلال طرق عدة، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني، والذي تم تفعيله منذ يناير 2012، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها الموقع حوالي 64218 شكوى، حل منها 63466، وجاري دراسة 752 أخرى، بمعدل رد يصل إلى حوالي 98.83%.

وفي شأن الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة، (جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون)، والذى تم تفعيله منذ أكتوبر 2013،بلغ عدد الشكاوى الواردة حوالي 14435 شكوى، حل منها 14370 وجاري دراسة 65 أخرى بمعدل رد يصل إلى حوالي 99.55%.

ـ فيما كان معدل تطبيق شكوى الفواتير و"SMS"، والذي تم تفعيله منذ أبريل 2016، بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها التطبيق حوالي 6393 شكوى وتم حل 6228 منها وجاري دراسة 165 أخرى بمعدل رد يصل إلى حوالي 97.42%.

ووفق، بيان الوزارة، يصل إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة الإلكترونية لتلقي شكاوى الجمهور، الموقع الإلكتروني، للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة، تطبيق شكوى الفواتير و"SMS" لحوالي 85046 شكوى، حل 84064 منها، وجاري دراسة 982 أخرى بمعدل رد يصل إلى حوالي 98.85%.

ـ خدمة الخط الساخن 121 والذي تم تفعيله منذ أغسطس 2016، وتلقى هذا الخط أكثر من 7.8 مليون مكالمة، وبلغ عدد الشكاوى الفنية حوالي 4.5 مليون شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى التجارية حوالي 308465 شكوى، انتهي منها وحلها بنسبة 99.98%، تضمنت هذه المكالمات أيضًا إبلاغ قراءات وبلاغ سرقات وإبلاغ عن أعمدة إنارة واستعلام عن متأخرات وحساب فواتير واستفسارات.

خدمة الخط الساخن 121 تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات توزيع الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعاير العالمية.

وحول بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، والتي تم تفعيلها منذ يناير 2012 فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى 38487 شكوى، وتم حل 38135 منها وجاري دراسة 352 أخرى وقد بلع معدل الرد حوالي 99.09%.

وتهدف تلك الخدمات إلى تحقيق المشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفي أقل وقت ممكن، في إطار التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.


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