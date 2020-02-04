سقوط تاجر بترسانة أسلحة وذخيرة في الجيزة

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط تاجر بحوزته ترسانة أسلحة وذخائر في منطقة الصف.أكدت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف، قيام مزاولة مسجل خطر نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزتهما بمسكنه وبحوزته "فردين خرطوش، 3 خزينة آلية، 21 طلقة مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي".بمواجهته، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.