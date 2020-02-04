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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

6 روايات بالقائمة القصيرة لـ«البوكر».. بينها «فردقان» ليوسف زيدان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:46 م
جائزة البوكر العربية
جائزة البوكر العربية
إيمان عادل
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أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، اليوم الثلاثاء، عن القائمة القصيرة للجائزة في نسختها الثالثة عشر لهذا العام.

رئيس لجنة تحكيم الجائزة، الناقد محسن جاسم الموسوي، أعلن عن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة وهي:

1. «حطب سراييفو» لسعيد حطيبي - دار «منشورات»

2. «ملك الهند» لجبور دويهي - دار «الساقي»

3. «الحي الروسي» لخليل الرز - دار «منشورات ضفاف»

4. «فردقان» ليوسف زيدان - دار «الشروق»

5. «الديوان الاسبرطي» لعبد الله عيساوي

6. «التانكي» لعالية ممدوح

وقال محسن موسوي إنَّ اختيار المغرب للإعلان من داخلها عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2020 يعود لكون المغرب الحاضرة الثقافية العامرة بالتراث الشفهي والإبداعي المتميز.

وتقدم للجائزة هذا العام 128 رواية من 18 بلداً اختيرت منها 16 رواية للقائمة الطويلة و6 روايات للقائمة القصيرة، ومن المقرر أن يتسلم الفائز الجائزة منتصف شهر أبريل المقبل.

وأوضح محسن موسوي عن حيثيات اختيار الروايات الفائزة بالقائمة القصيرة «اللجنة حاولت قدر المستطاع المفاضلة بين الروايات المتنافسة، وكانت طبيعة الكتابة المتنافسة أنها مشحونة بكثرة التفاصيل ومسحة الحزن، فالرواية العربية في هذه الفترة تلتقط محنة الإنسان العربي، وقوة الرواية الجديدة تكمن في اصطياد حيثيات الواقع بعيدا عن التعاسة التى تكبل هذا الانسان، وتلامس التاريخ بصلاته الاجتماعية والسياسية ولكنها تتعالى عنه التعالي الذي يخلق من التاريخ أدبا، لكنه تتجاوزه أيضا كى لا تتحول الرواية محض توثيق».

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