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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حسن سمير فريد عضوًا منتدبًا لأنشطة سوق المال لـ«برايم القابضة»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:45 م
حسن سمير فريد
حسن سمير فريد
اكرم عمران
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كشفت شركة برايم القابضة عن تعيين حسن سمير فريد عضوًا منتدبًا لأنشطة سوق المال للشركة استمرارًا لعطائه في المجموعة لفترة تعدت الـ 16 عامًا آخرها عمله عضوًا منتدبًا لشركة برايم لتداول الأوراق المالية من عام 2012 حتى نهاية يناير 2020.

ويفي رصيد حسن سمير 25 سنة من الخبرة في مجال سوق المال حيث عمل بالمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية 1995 فور تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وانضم فريد إلى مجموعة برايم سنة 1998 وتدرج في الكثير من الوظائف والمناصب بشركة السمسرة بدءًا من نائب ومدير إدارات التداول والمبيعات والمدير التنفيذي للشركة انتهاء ًبنائب العضو المنتدب للشركة. "، ثم غادر برايم من 2007 الى 2012 ليصبح العضو المنتدب والشريك بشركة جلوبال كابيتال لتداول الاوراق المالية ليعود لبرايم مرة اخرى عضوًا منتدبًا للسمسرة من 2012 الى نهاية يناير من عام 2020.

ويملك فريد خبرات واسعة في مجال الادارة، الاستثمار والتمويل ايضًا الرقابة الداخلية وادارة المخاطر كما انه له باع طويل في التعامل مع كافة انواع العملاء المصريين، العرب، الاجانب وقد حضر العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.

كما أنه حاصل على عدة شهادات ودبلومات في الاستثمار والتمويل آخرها عام 2013.

ومن جانبه – أعرب محمد ماهر – نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم القابضة عن سعادته بهذه الخطوة استمرارًا لخطة الشركة التوسعية في مجال أنشطة بنوك الاستثمار وكذلك الأنشطة المالية غير المصرفية.

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