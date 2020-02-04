شرطة ميناء القاهرة الجوي تنفذ 1385 حكما قضائيا في يناير

اتخذت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الثلاثاء، كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة كافة صور الخروج على القانون لتأمين هذا المرفق الحيوى الهام، خلال شهر يناير.أسفرت جهود الإدارة، خلال شهر يناير الماضي، عن تنفيذ 1385 حكما قضائيا متنوعا، منها ضبط 38 مخالفة فى مجال شروط التصاريح الممنوحة للعاملين، وضبط 86 مخالفة فى مجال ضبط السائقين المخالفين، 8 مخالفات فى مجال مزاولة مهنة بدون ترخيص، 18 قضية فى مجال "المخدرات"، ضبط 8 قضايا فى مجال تهريب النقد.وفحص وتحرير 37 مخالفة مستندات سفر مزورة تم ضبطها، فى مجال قضايا تهريب المشغولات الذهبية والفضية والمعادن النفيسة، 13 قضية فى مجال تهريب البضائع، تحرير 25277 مخالفة مرورية متنوعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابات المختصة.