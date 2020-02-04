أفريقية البرلمان تستضيف وزيري التعليم والثقافة.. الأسبوع المقبل

تستضيف لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب في اجتماعاتها الاسبوع القادم برئاسة النائب طارق رضوان كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة حيث وجهت اللجنة الدعوة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في اجتماعها يوم الاحد لشرح خطة واستراتيجية الوزراة لدعم مصر وتوجهها تجاه القارة الافريقيةفيما وجهت اللجنة الدعوة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم في اجتماعها يوم الإثنين لشرح خطة واستراتيجية الوزارة لدعم توجه مصر تجاه القارة الأفريقية واستغلال كافة وسائل القوة الناعمة التي تتمتع بها الوزارة.كما تستضيف اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء سفير دولة موزمبيق بالقاهرة لدعم العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم في كافة المجالات وتناقش اللجنة في ذات الاجتماع التوصيات التي وردت إلى اللجنة من كافة الوزارات المختلفة والردود التي حصلت اللجنة عليها نتائج تلك التوصيات.