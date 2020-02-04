ضبط عاطل بـ59 تذكرة هيروين بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية، من القبض على عاطل تخصص فى تجارة الهيروين، بقيادة الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم.تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بقيام الرائد أحمد شمس من القبض على "عمرو.ع.ا" 26 سنة، وشهرتة البلتاجى عاطل ومقيم مدينة شبين الكوم، وبحوزته 59 تذكرة هروين بغرض الاتجار، وفرد خرطوش وكمية من الطلقات للدفاع عن تجارتة غير المشروعه ومبلغ مالى حصيلة البيع وتليفون محمول، ويعد المتهم من أخطر تجار الهيروين بالمحافظة وتم تحرير عدة محاضر سابقة ضده.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.