إطلاق الأوتوبيس الكهربائي X-Bus بالقاهرة (صور)

أعلنت مواصلات مصر عن بدء تشغيل الأوتوبيس الكهربائي X-Bus بشوارع القاهرة في خط عبد المنعم رياض- القاهرة الجديدة ويأتي انطلاق الأتوبيس الجديد بتحالف تقوده الهيئة العربية للتصنيع وتشارك فيه 13 شركة.وتأتي منظومة الأوتوبيسات الكهربائية الذكية في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العربية للتصنيع في شهر مايو 2019 لتشكيل تحالف مع شركة شنغهاي وانكسيانج إحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأوتوبيسات الكهربائية وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ومواصلات مصر بهدف تقديم حل متكامل لتطبيق منظومة النقل العام الذكى طبقًا للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام داخل المدن.وينطلق الأوتوبيس الكهربائي الذي يضم 44 مقعدا من ميدان عبد المنعم رياض متجهًا إلى القاهرة الجديدة والذي يتوقف في أربع محطات رئيسية في بداية رحلة الانطلاق وصولًا إلى محطة الوصول "محطة اللوتس" بالتجمع الخامس.وأكدت مواصلات مصر أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة النقل السريع لعملائها والركاب والوصول في زمن قياسي لذلك أعلنت عن انطلاق هذا الخط لخدمة سكان منطقة التجمع الخامس، وتسعى الشركة إلى تفعيل خطوط جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة.وتتميز منظومة الأوتوبيسات الكهربائية الذكية بالمحافظة على نظافة ونقاء البيئة حيث أنها تدار بالكهرباء ولا ينتج عنها أي تلوث للبيئة ناتج عن استخدام الوقود التقليدي وكذلك فهى توفر سبل الراحة للركاب بالمقاعد المريحة بدون أي ضوضاء وتكييف الهواء ووسائل الترفيه وشاشات عرض فيديو والواي فاي لخدمات الإنترنت والمجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وبها أحدث الأجهزة للدفع الإلكتروني.وتماشيا مع المواصفات والمعايير الأوروبية، تطلق مواصلات مصر بداية من عام 2022 استراتيجيتها الطموحة لتعميم الأوتوبيس الكهربائي في شبكة مركباتها خاصة وإنه مع بداية عام 2037 ستتوقف جميع المصانع حول العالم من إنتاج الأوتوبيسات الديزل وسيصبح كل الإنتاج متجها نحو الأوتوبيسات الكهربائية.