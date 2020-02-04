وفاة الأديب عبدالجواد خفاجي

رحل القاص والناقد الأدبي عبدالجواد خفاجي، صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال زيارته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أول أمس، تمثلت في نزيف مفاجئ بالمخ، ونقل على إثرها لمستشفى الهرم، بالجيزة.عبدالجواد خفاجي، من مواليد قرية "القارة" إحدى قرى مدينة أبوتشت التابعة لمحافظة قنا بجنوب مصر، وحاصل على ليسانس الآداب والتربية عام 1992، جامعة أسيوط، ويعمل مدرسا، ويكتب في مختلف الألوان الكتابية: - القصة القصيرة – الرواية – الشعر بنوعيه (الفصيح والعامي) – المسرحية – الدراسات الأدبية النقدية.له روايات: "الراقصة والعجوز"، و"الحذاء"، و"أرض الخرابة"، و"عودة الفلُّوص"، وأخيرا "مقدمة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم".وتناولت أعماله بعض الدراسات النقدية، وهناك فصل مخصص عن تجربته في كتاب "الجميلة والمقدس"، الصادر عن دار "الهلال" بعنوان "الأسطورة والخرافة والمقدس عند عبدالجواد خفاجي"، والكتاب من تأليف الأديب فتحي عبدالسميع.كما أصدرت مديرية ثقافة قنا كتابًا نقديًا حول تجربة عبدالجواد خفاجي، شارك فيه عدد من الباحثين بعنوان "الفعل الإبداعي في قنا.. عبدالجواد خفاجى نموذجًا".