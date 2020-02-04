وفاة نادية لطفى عن 83 عامًا

وكانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.





اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، ولدت في حي عابدين لأب مصري وأم مصرية، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية في مصر عام 1955.



اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها للسينما واختار لها الاسم الفني "نادية لطفي" اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة "نادية" في فيلم "لا أنام" للكاتب إحسان عبدالقدوس.



تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل "السبع بنات"، وقدمت عملًا تليفزيونيًا واحدًا، وهو "ناس ولاد ناس"، وعملاً مسرحيًا واحدًا، وهو "بمبة كشر"، وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.



تزوجت 3 مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري "عادل البشاري"، ووالد ابنها الوحيد "أحمد"، الذي تخرج في كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس "إبراهيم صادق شفيق"، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعد أطول زيجاتها، والثالثة من "محمد صبري".



أعلن نقيب الممثلين، أشرف زكي، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض، وقال نقيب الممثلين، إنَّه لم يتمّ تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.