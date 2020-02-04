غدًا.. اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية

يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين غدا الأربعاء بمقر الجامعة العربية تحضيرا لاجتماع المجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب في دورته الـ105 الذي يعقد بعد غد الخميس وذلك لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.وبدأت الاجتماعات التحضيرية للمجلس باجتماع اللجنة الاجتماعية أمس الأول الأحد ثم اللجنة الاقتصادية التي بدأت اجتماعاتها أمس الاثنين وتختتم اليوم على أن ترفع نتائج اجتماعات اللجنتين لاجتماع كبار المسئولين تمهيدا لرفعها للوزراء.ويتضمن جدول أعمال اجتماع الدورة الـ105 للمجلس، عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس المقبل ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الإستوائية 2016) والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وبنود اقتصادية واجتماعية أخرى.كما يتضمن الملف الاجتماعي للمجلس عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك منها مختلف مجالات التعاون العربي – الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العربي – الهندي والصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.