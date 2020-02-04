زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا» فى سنغافورة إلى 24 حالة

سجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين.وأفادت صحيفة "ستريتس تايمز"، اليوم الثلاثاء، بأن الحالات تعود لأربع سيدات، اثنتان كانتا تعملان في متجر يقوم ببيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين.والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تقوم باصطحاب المجموعات السياحية لنفس المتجر.وقد أعلنت سنغافورة اليوم، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بالفيروس، وبذلك تبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في سنغافورة 24 حالة.وكثفت الصين جهودها الدبلوماسية لطمأنة الدول في مختلف أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشي فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 420 شخصا حتى الآن، وذلك في مسعى للحيلولة دون توسيع الحظر المفروض على المسافرين من الصين.