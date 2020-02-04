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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سياحة النواب تناقش إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:36 م
عمرو صدقي
عمرو صدقي
كريمة أبو زيد - السيد السعدنى
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قدم الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني طلب احاطة عاجل من المقرر أن تناقشه لجنة السياحة والطيران المدني في اجتماعها يوم الأحد القادم بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها ومؤسساتها في المطارات المصرية من أجل تفادي دخول أي حالة تحمل فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع للرد على طلب الاحاطة كل من وزارات الصحة والسكان والطيران المدني والحجر الصحي وغيرها من الوزارات والمؤسسات التي لها علاقة بهذا الملف.

كما قدم صدقي طلبا آخر من المقرر ان تناقشه اللجنة يوم الثلاثاء بشأن انتشار النفايات والقمامة على طريق ترعة المريوطية وطريق ترعة المنصورية بمنطقة الأهرامات وطريق سقارة وهو ما يعد منظر مسيئ للحضارة المصرية خاصة وان تلك المناطق هي مناطق يزورها ويقطن بها السياح من زوار مصر.

كما قدمت النائبة داليا يوسف طلبًا ستناقشه اللجنة في اجتماعها الثلاثاء المقبل أيضا حول السلوك غير الحضاري لبعض العاملين في مجال السياحة وأثر ذلك على الحركة السياحية في مصر وكذلك لانتشار القمامة في الأماكن الأثرية.

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