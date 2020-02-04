الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين لم تؤجَل بسبب «كورونا»

أكد الكرملين، أنه لا توجد خطط لتغيير موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين، المقررة في النصف الثاني من العام الجاري، على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن مثل هذا الحديث سابق لأوانه.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "إن العام الجديد ما زال في بدايته، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن تغييرات قد تطرأ على خطط الرئيس بوتين".وأشار إلى أن زيارة بوتين للصين مقررة في النصف الثاني من العام الجاري، وهي مدرجة بالفعل على جدول أعمال الرئيس.وكان نائب وزير الخارجية الصينية، ليو تشينج، قد أعلن، في وقت سابق، أن بكين تنتظر زيارة الرئيس الروسي في عام 2020.