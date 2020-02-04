خارجية النواب تلتقي السفير النيوزلندي بالقاهرة

بدأ منذ قليل لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الدكتور كريم درويش وبعض أعضاء هيئة مكتب اللجنة مع السفير النيوزلندي بالقاهرة.ومن المقرر أن يناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح عدد من الملفات الهامة ومنها التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة معدلات السياحة وزيادة معدلات الاستثمار وغيرها من تنسيق المواقف السياسية بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني وتبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية من كلا البلدين.وفي سياق متصل بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة وتستكمل اللجنة في الاجتماع مناقشة مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي وهذا الاجتماع مشترك مع مكاتب لجنتي الشئون التشريعية والخطة والموازنة