«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

قال الدكتور صالح السقا، رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المؤسسة تنظم اليوم مؤتمرًا لإنجازات الرئيس في كل المجالات سواء العلمية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الاجتماعية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتضمن تدشين المؤسسة اليوم من جامعة مصر.وأضاف السقا، في تصريح لـ"الدستور"، أن المؤسسة طبعت كتيبات ورقية حول إنجازات الرئيس، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أوبريت بعنوان "شكرا ياريس"، غناء أوركسترا الحياة، وكذلك سيتم تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة.وأشار إلى أن هناك دور تنموي وتوعوي يجب أن يقوم به كلا في موقعه من أجل التوعية لإنجازات الرئيس وما يقوم به، بالإضافة إلى التصدي لما يحاك ضد الوطن من مخاطر والتصدي للشائعات.