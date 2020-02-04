الإعدام والمؤبد لـ4 قتلوا مزارعين بسبب الثأر في قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، 4 متهمين بالإعدام والمؤبد لاتهامهم بقتل مزارعين، بسبب خلافات ثأرية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.وأصدرت المحكمة حكمها على المتهم الأول بالإعدام شنقًا وباقي المتهمين بالسجن المؤبد، وتعود أحداث القضية إلى 22 سبتمبر 2017،عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "خ.ع.ا"، و"ص.ع.ص"، و"خ.ف.ص"، و"م.ع.ص"، تهمة قتل "م. ع. ع"، و"ج. ع. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإتلاف منزل المجني عليه "أ. ع. م".كما وجهت النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة وطلقات نارية، وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك.