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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإعدام والمؤبد لـ4 قتلوا مزارعين بسبب الثأر في قنا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قنا: إسلام البكري
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، 4 متهمين بالإعدام والمؤبد لاتهامهم بقتل مزارعين، بسبب خلافات ثأرية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وأصدرت المحكمة حكمها على المتهم الأول بالإعدام شنقًا وباقي المتهمين بالسجن المؤبد، وتعود أحداث القضية إلى 22 سبتمبر 2017،عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "خ.ع.ا"، و"ص.ع.ص"، و"خ.ف.ص"، و"م.ع.ص"، تهمة قتل "م. ع. ع"، و"ج. ع. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإتلاف منزل المجني عليه "أ. ع. م".

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة وطلقات نارية، وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك.

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