محاكمة متهمتين بسرقة رواد البنوك في مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام العام لنيابات شرق القاهرة، إحالة سيدتين؛ للمحاكمة في اتهامهم بتكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تتبع وسرقة متعلقات المواطنين المترددين على البنوك.كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بتقدم"خ. إ. ا" 58 سنة، موظف بشركة، ببلاغ يفيد فيه بأنه عقب سحب مبلغ مالي 100ألف جنيه، من البنك الأهلى فرع الخليفة المأمون الكائن شارع الأنصاري فوجئ بقيام سيدتان بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى من داخل حقيبة يده ولاذا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ن. ف. م" 30 سنة، عاطل، "ب. ي" 30 سنة، عاطل.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية بأسلوب المغافلة والتتبع.وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات وقررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.