تداول 25 سفينة بالقطاع الشمالى لقناة السويس

أعلن القطاع الشمال للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار أعمال شحن وتفريغ السفن بكل الأرصفة، مشيرًا في بيان له، إلى أن موانئ بورسعيد تداولت 25 سفينة، اليوم الثلاثاء.وأضاف أن سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات وغادرت الميناء 7 سفن وتوجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن.وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين وتوجد على الأرصفة سفينتا حاويات، وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.