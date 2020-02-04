3 جوائز لـ«الضيف» من جمعية الفيلم للسينما

فاز فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجورى بـ3 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، والذي افتتح الضيف فعاليات دورته الـ46.وتضمنت الجوائز التي من اختيار الجمهور، أفضل ديكور، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للنجم ماجد الكدواني، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى ست جوائز، بجانب جائزتي الجمهور من مهرجان تالين بلاك نايتس ومهرجان مالمو للسينما العربية وأفضل ممثلة إفريقية آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي.ويُقام حفل تسليم جوائز الدورة الـ46 في سينما رينسانس عماد الدين بوسط البلد، يوم السبت 8 فبراير الساعة 6 مساءً، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.