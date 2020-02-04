فايز بركات: مصر تغزو العالم بجودة صناعتها

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الصناعة المصرية تطورت بشكل لافت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المنتج المصري قادر على منافسة المنتجات التركية والصينية فى مختلف الأسواق نتيجة لتطور الصناعة المحلية واستخدام خطوط إنتاج أوروبية وخامات عالية الجودة قادرة للنفاذ لمختلف الأسواق التصديرية.وأضاف أن المنتج المصري يلاقى إقبالًا كبيرًا في أسواق دول الخليج وخاصة الإمارات، نتيجة تفوق الصناعة المصرية في الجودة واهتمام المستهلك العربي بالجودة على حساب السعر، حيث نجحت مصر بفضل جهود النهضة الاقتصادية فى الوصول إلى المركز 66 بخريطة التصدير العالمية، فى تأكيد على أن المنتجات المصرية نجحت فى غزو العالم.وأوضح بركات أنه إذا نظرنا إلى القطاع العسكرى نجد إنجازات ضخمة فى ملف التصنيع، وكذلك في مجال مواد البناء أو الأثاث أو الغذاء، مشيرًا إلى أننا نجحنا في صناعة مدرعات وعربات مصفحة ودبابات وفرقاطات بأعلى جودة ممكنة، وكذلك عربات قطارات وتابلت «إينار» وأول روبوتات لأعمال اللحام والمناولة، وأضاف أننا نعمل على خط لإنتاج أتوبيسات وعربات ملاكى وأجرة كهربائية، بالإضافة إلى مصانع للألبان وأدوية الأورام والسرنجات ذاتية التدمير، وكذلك وجود مدينة متكاملة للأثاث وإنتاج ألواح الأخشاب «MDF».وطالب النائب بعمل برامج توعية بجودة الصناعة المحلية لإعطاء ثقة فى المنتج المصرى، ومطالبة الصناع بالاهتمام بالجودة والتعبئة والتغليف وكل ما يسهم في تسويق المنتج المصري محليًا ودوليًا، مشددًا على أهمية دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية في إنتاج مستلزمات الإنتاج والخامات وإعطاء أولوية لدعم الصناعات التى لا تنتج محليًا.