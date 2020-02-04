«الصحة النفسية»: إقبال كثيف على استشاراتنا المجانية بمعرض الكتاب

كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن الخدمات التي قدمتها للمترددين على معرض الكتاب بالمجان، أمس الإثنين، من خلال جناحها الذي يعقد بقاعة رقم 1 بجناح 36 بأرض المعارض بالتجمع الخامس.وأوضحت، في بيان، أن جناح الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان شهد إقبالًا كثيفًا على الاستشارات النفسية، وبلغ عدد الاستشارات 74 استشارة قدمت جميعها بالمجان، لافتة إلى أن النصيب الأكبر من الاستشارات كان من نصيب الأمراض النفسية والأطفال والمراهقين.وأشارت إلى أنه شارك في تقديم الاستشارات للمترددين الدكتورة هند عادل حامد بمستشفى الخانكة، كما قام فريق العمل باستقبال الجمهور والتعريف بخدمات الأمانة العامة ومستشفياتها وتوزيع المطبوعات وعرض الأفلام التوعوية القصيرة عن أشهر الاضطرابات والأمراض النفسية.