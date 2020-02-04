تحصين 32 ألف رأس من الأبقار ضد التهاب الجلد العقدي بالمنوفية

صرح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أنه تم تحصين 20 ألف و972 رأسًا من الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام من إجمالي مستهدف 184 ألف و633 رأسًا من الماشية والأغنام بنسبة 11% من المستهدف تحقيقه، وذلك منذ بداية إطلاق الحملة القومية الأولى من أول فبراير الجاري للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2020.وأضاف أنه تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان، وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يتم توفيرها.ومن جانبه أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات، والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.