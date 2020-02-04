التجمع العربى: مواقع التواصل أفسدت الإعلام

أكد المشاركون في التجمع الإعلامي العربي أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت سلبًا على مهنية المنصات الإعلامية العربية والتزامها مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، مثلما رأت عليها التدخلات السياسية والأمنية في بعض البلدان.جاء ذلك في فعاليات اليوم الثاني للتجمع الإعلامي العربي لورشة عمل بعنوان "مستقبل الأخوة الإنسانية ومستقبل الإعلام العربي" التي نظمها مجلس حكماء المسلمين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وشارك فيها الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والدكتور عبدالمنعم سعيد، وشريف عامر، ونوفر رمول، وخالد البرماوي، وعثمان مرغني، ودانة الصياغ.وانتقد الكاتب ياسر رزق ما تقوم به إحدى القنوات الفضائية التابعة لقطر من انتهاكات جسيمة لمواثيق الشرف الصحفي والإعلامي بسبب الأكاذيب التي تبثها.وقال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد: إنه لتفعيل ما تنص عليه وثيقة الأخوة الإنسانية، علينا أن نعي أن القضية التي تمس كل الناس هي وظيفة الإعلام، وأن الإنسانية كلها شأن عام.من ناحية أخرى، شهدت فعاليات التجمع ورشة عمل ثانية بعنوان "آفاق تطبيق ميثاق إنساني للصحافة العربية.. المعايير - الدليل - الميثاق" بحضور نخبة من القيادات الإعلامية العربية.في البداية، قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني: إنه يجب التوافق على حد أدنى من القيم الإنسانية لأن طبيعة البشر تقضى عدم الاتفاق أو الالتزام حول آليات مجمعة للوثائق الإنسانية، وأنه من الصعب أن نلزم كل وسائل الإعلام بالميثاق الإنساني أو الإعلامي، ولفت إلى أن العائد المالي يمثل ضغطًا حقيقيًا على العاملين في مجال الإعلام والذي يفرض خيارات صعبة على الإعلاميين ووضعهم أمام تحد ذاتى وهو "الخسارة المادية مقابل الرسالة الإعلامية".وأضاف المسلماني: أن هناك حالة من "التنطع" لدى بعض الوسائل الإعلامية عند التعرض لتغطية أحداث متشابهة في بلدان مختلفة، نظرا لاختلاف المصالح السياسية فى هذه البلدان، وأن المهنية لا تعفى من المسئولية السياسية.من جانبه، قال الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، إن كل الكيانات الصحفية في البلدان العربية أصدرت مواثيق منظمة للعمل، لكن المواثيق لم تتضمن نصًا واضحًا عن العقوبات المخصصة التي تطبق على المخالفين، مشيرًا إلى أن التنشئة الخاصة بالإعلامى هى عامل أساسى في عملية مراعاة والتزام بالميثاق الإعلامي والإنساني.بدوره، طالب الإعلامي الدكتور سلام مسافر، عدم إهانة الصحفيين أو تعرضهم للخطر، مشيرًا إلى أن العراق وحده شهدت الاعتداء على 423 صحفيًا منذ بداية الاحتلال الأمريكى للبلاد، وأوضح أن العراق يشهد اعتداءات يومية على الصحفيين ورجال الإعلام بشكل عام، قائلًا "علينا أن نوقف المجازر التي تمارس ضد الصحفيين بشكل يومى فى العراق وسوريا".من جانبها، قالت نائلة فاروق، مدير التليفزيون المصري، إن بعض وسائل الإعلام تفرض على العاملين فيها الالتزام بالسياسة الخاصة بالجريدة، والتي قد لا تتوافق مع وثائق الشرف الإعلامى فى بعض الأحيان، مؤكدًا أنه على الصحفي أن يدرك أنه محمل برسالة وعليه واجب مهم تجاه الجمهور والرأي العام.من جانبه، أوضح المفكر والدكتور عمرو الشبكى، أن النقابات الصحفية الموجودة في بعض البلدان العربية لها مواثيق مهنية تعمل وفقها، لكن تلك المواثيق لم تحدد القيم الإنسانية التي يجب على الإعلامي أن يلتزم بها.