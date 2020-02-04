ننشر توصيات صالون الغربية الثقافى عن التعليم

أصدر الصالون الثقافي الخامس الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت ثقافة السنطة تحت عنوان "التعليم فى مصر.. استراتيجية ورؤية مستقبلية"، عددًا من التوصيات، منها إدراج التربية الوطنية كمادة أساسية داخل المناهج، واعتماد خطة طويلة الأجل لتطوير العملية التعليمية، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع التعليم.وتضمنت التوصيات ضرورة ربط احتياجات السوق المحلية بالتعليم الفني، مع التركيز قدر الإمكان على العملية التدريبية للمعلم من خلال عقد الدورات والورش، فيما أكدت ضرورة إقرار العدالة في توزيع الطلبة جغرافيًا لتفادي التكدس الذي تشهده الفصول المدرسية، وتفعيل القوانين والإجراءات القانونية فيما يخص المعلم أو الطالب.وقال جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية، إن التاريخ يشهد للمصريين بأنهم كانوا في طليعة من عرف التعليم واشتغل به، منذ العصر الفرعوني ومرورًا بنهضة محمد علي وإرسال البعثات التعليمية للخارج وتأكيد دستور 23 يوليو الذي نص على الزامية التعليم لجميع المصريين، فأين المشكلة؟!.وأوضحت آمال مصطفى، مدرسة لغة عربية، أن كثيرًا من الجهات مسئولة عن تراجع التعليم في مصر، منها المعلم، الطالب والأسرة، مشيرة إلى أن هناك بعض المفاهيم والثقافات الجديدة الخاطئة تم غرسها في نفوس الطلبة لا تتناسب مع تقاليدنا المجتمعية الأصيلة.وأكد عبده الشيخ، موجه بالتربية والتعليم، على أن الدولة ينبغى أن ترتقى بالعملية التعليمية، من خلال إدخال أحدث التقنيات والاطلاع على التجارب الناجحة في بعض البلاد المتقدمة، مشيرًا إلى أهمية التدريب في صقل قدرات المعلمين لتتماشى مع تلك التقنيات، محذرًا: "الدروس الخصوصية أصبحت "بيزنس" ولا تخرج طالبًا قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل والأهم منها أن يحضر الطالب في فصله التعليمي دون غياب أو انقطاع".وأكد الشيخ السيد عبدالعزيز، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، أن الشرائع السماوية قد أوصت بالعلم والإسراع نحو التعلم والانفتاح على الثقافات المختلفة، وتابع: "الله أرسل برسالاته على العباد من أجل أن يتعلموا ويخرجوا من مجاهل التخلف الى نور المعرفة"، ومن جانبه استنكر محمد إمام الموجه بالتربية والتعليم نظرة المجتمع لخريجين المدارس الفنية واعتبارهم "فاشلين"، مؤكدًا أن مصر الآن في حاجة ماسة للاهتمام بالتعليم الفني، بشرط الربط بينه وبين سوق العمل ومتطلبات المستقبل.