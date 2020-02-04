جامعة بنى سويف تطلق حملات توعية ضد «كورونا»

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملات توعوية ضد فيروس كورونا بدايةً من الفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع كليات الطب والطب البيطري والتمريض، وذلك لتوعية الطلاب والعاملين بمدى خطورة الفيروس وكيفية مقاومته والحد من انتشاره.وأوضح "منصور"، فى تصريحات صحفية، أن الحملات ستشمل تصميم "بروشور" و"بوسترات" خاصة بطرق الإصابة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة وتوزيعها بالجامعة ونشرها على الموقع الإلكتروني للكليات، وسيتم تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات لرفع الوعى لدى الطلاب والعاملين، ولتوعية أسرهم والبيئة المحيطة لهم ضد الفيروس.وأكد رئيس الجامعة أنه فور الانتهاء من حملات التوعية داخل الجامعة، سنبدأ في حملات أخرى بمراكز وقرى المحافظة لتوعية المواطن السويفى بذلك الفيروس وتجنب الإصابة حرصًا على سلامتهم.وذكر أن ذلك يأتي ضمن دور الجامعة وحرصها على سلامة المواطنين داخل المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حالة الاستعدادات القصوى داخل أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي، لمواجهة أي حالات اشتباه بالفيروس والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه فيها.