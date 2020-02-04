«مدينة العبور» تواجه «كورونا» بندوة تثقيفية غدًا

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن عقد ندوة تثقيفية غدًا حول فيروس "كورونا" بمقر الجهاز بالتنسيق مع الدكتورة أوديت يوحنا مدير إدارة الصحة بالعبور، والدكتور رباب علوان مساعد مدير إدارة الصحة.وأوضح "رئيس الجهاز" في تصريحات "الدستور"، إنه ستقام الندوة للعاملين بالجهاز غدًا الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات للتثقيف وللتعريف بفيروس "كورونا" المنتشر بجميع أنحاء العالم وآليات وكيفية الوقاية منه وطرق التعامل معه في حالة ظهور أعراض الإصابة.وأهاب رئيس مدينة العبور بالمواطنين بالمدينة باتخاذ جميع إجراءات الوقاية للأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وجود فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أنه في حالة ظهور حمى أو سعال أو ضيق في التنفس، يجب على المواطن التوجه إلى الطبيب وإخطار العيادة أو غرفة الطوارئ بمديرية الصحة.واستقبل مطار العلمين، أمس الإثنين 3 فبراير، طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات سابقة، إنه جرى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد، وتجهيز المعسكري الطبي للعائدين من الصين يضم عيادات متخصصة ومعمل تحاليل مركزي وصيدلية مركزية ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.