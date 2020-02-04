جامعة عين شمس تطلق أكبر مسابقة لريادة الأعمال

أولًا: جوائز المشاريع القائمة

ثانيًا: جوائز الأفكار المميزة للمشاريع والاختراعات

- جائزة أكثر نشاط طلابي مبتكر 10 آلاف جنيه

ويمكن التسجيل في المسابقة من خلال اللينك

أطلقت جامعة عين شمس مسابقة "عين شمس تبتكر"، أكبر مسابقة لريادة الأعمال فيها، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالناصر سنجاب، نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالفتاح سعود، نائبه لشئون التعليم والطلاب.وقال الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، إن المسابقة تعد فرصة لتوصيل فكرة مشروع أو اختراع يحل مشكلة معينة أو يساعد في تحسين أسلوب الحياة، لكي تنتشر من خلال منافسة مميزة ما بين باقي العقول المبتكرة.وأوضح، أنه يفتح باب التقدم للمسابقة حتى يوم 20 فبراير الجاري أمام طلاب أو خريجي جامعة عين شمس، كذلك أعضاء هيئة التدريس أو عضو بنشاط طلابي، على أن يقام حفل ختام المسابقة وإعلان الفائزين 18 أبريل 2020.وحول المميزات التي يحصل عليها الفائزون، أوضح أن المشروع أو الفكرة الفائزة ستحصل على الدعم الذي تحتاجه، وسيتم تسليط الضوء حول الفكرة ومساعدتها على النمو السريع، بالإضافة إلى الحصول على توجيه ودعم من خبراء في مجال "البيزنس"، مع السماح لأصحاب الأفكار الفائزة حضور معسكر تدريبي لتنمية مهارات الفريق، بجانب توفير مساحة عمل مشتركة تضع الفائزين في بيئة ملائمة للنمو، ومساعدتهم في الوصول إلى المعدات والأدوات والخامات المطلوبة، بالإضافة إلى جوائز مالية تتخطى قيمتها 150 ألف جنيه.- مركز أول ٥٠ ألف جنيه- مركز تاني ٢٥ ألف جنيه- مركز ثالث ١٥ ألف جنيهبالإضافة لجائزة أفضل توثيق بالصور والفيديو لمراحل المشروع 5 آلاف جنية وجائزة أفضل حملة تسويقية لمشروع 5 آلاف جنيه.- مركز أول 10 آلاف جنيه- مركز تاني 7 آلاف جنيه- مركز تالت 5 آلاف جنيهبالإضافة لجائزة أفضل توثيق بالصور والفيديوهات لمراحل تطوير فكرتك 5 آلاف جنيه وجائزة أفضل حملة تسويقية للمشروع 5 آلاف جنيهوحول شروط التقدم في المسابقة، أكد أنه يجب على المتقدم امتلاك مشروع قائم بالفعل "ستارت أب"، أو فكرة مشروع أو اختراع، أو نشاط طلابي قائم بكليات جامعة عين شمس.