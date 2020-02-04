سلامة: المسار السياسى لحل أزمة ليبيا يبدأ بعد أسبوعين فى جنيف

أكد المبعوث الأممي للدعم لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن الأسلحة المهربة ما زالت تصل إلى ليبيا، وأن المسار السياسي لحل الأزمة قد ينطلق بعد أسبوعين في جنيف.وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية 5+5 في جنيف، اليوم، أن الأطراف الليبية ستحدد الجهات التي قد تشرف على وقف إطلاق النار.وتابع: طلبت من مجلس الأمن دعم مخرجات برلين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ موقف صارم بشأن التدخل الأجنبي في ليبيا، في إشارة إلى التدخل التركي.وذكر أن وقف إنتاج النفط سيناقش في اجتماع القاهرة الأحد المقبل.