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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلامة: المسار السياسى لحل أزمة ليبيا يبدأ بعد أسبوعين فى جنيف

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:10 ص
غسان سلامة
غسان سلامة
عبير سليم
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أكد المبعوث الأممي للدعم لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن الأسلحة المهربة ما زالت تصل إلى ليبيا، وأن المسار السياسي لحل الأزمة قد ينطلق بعد أسبوعين في جنيف.

وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية 5+5 في جنيف، اليوم، أن الأطراف الليبية ستحدد الجهات التي قد تشرف على وقف إطلاق النار.

وتابع: طلبت من مجلس الأمن دعم مخرجات برلين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ موقف صارم بشأن التدخل الأجنبي في ليبيا، في إشارة إلى التدخل التركي.

وذكر أن وقف إنتاج النفط سيناقش في اجتماع القاهرة الأحد المقبل.

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