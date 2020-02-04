«الدقهلية» تطلق حملات تحصين الماشية ضد «الجلد العقدي» و«الجدري»

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن بدء حملات التحصين الوقائي ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام بمختلف مراكز المحافظة، من أول فبراير الحالي من خلال الإدارات والوحدات البيطرية المنتشرة بالمحافظة، حفاظا على الثروة الحيوانية.وأكد مختار، أهمية تضافر جهود الوحدات المحلية مع إدارات الطب البيطري كل في نطاقه، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة في الحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى ضرورة الإبلاغ عن آية حالات اشتباه عن إصابة الحيوان بالمرض على الرقم المخصص لذلك بمديرية الطب البيطري، وهو (0502202628)، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.ومن جهته، أوضح الدكتور عبدالمنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، متابع ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.