«الزراعة»: تفعيل بروتوكول تعاون مع «الخدمة الوطنية» لتوفير الماشية

قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالإنتاج الحيواني باعتباره يمس قطاعا عريضا من المواطنين، ومنها الاهتمام بالمربيين، وفعل البروتوكول الموقع بين الوزارة والتموين والبنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتوفير رؤوس التربية والتسمين من الماشية المحسنة المستوردة من الخارج، ويدعم البنك الزراعي القروض اللازمة لها بفائدة 5% سنويا.وأوضح الصياد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة تعمل على توفير الرعاية والخدمات البيطرية، في حين يجلب جهاز الخدمة الوطنية رؤوس الماشية، وبعد الحجر في المحاجر الصحية والتحصين، توفر المواشي جاهزة للمزارعين للإنتاج مباشرة، على أن يتم تعميم هذه المنظومة على مستوى الجمهوربة، ويتم حاليا تجميع طلبات المربين من قبل البنك الزراعي، حتى يتم دراسة الناحية الائتمانية ونبدأ في توفبر رؤوس الماشية للمربين.