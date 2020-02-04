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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح أول مقر لجامعة لندن سكول للتجارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:07 ص
جريدة الدستور
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يزور وفد بريطاني رفيع المستوى، مكون من اللورد توملينسون، رئيس مجلس إدارة جامعة لندن سكول، والرئيس التنفيذي للجامعة، تيم أندرادي، والبروفيسور محمد داستباز - نائب رئيس جامعة سوفولك البريطانية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

يأتي ذلك لافتتاح فرع جامعة «لندن سكول LSC»، داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو تعاون مشترك بين الجامعة وكليات التجارة بجامعة «لندن سكول»، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، وإسلام الطوخي نائب رئيس جامعة مصر.

ويرحب بالوفد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، وأمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف.

وقال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، إن افتتاح فرع لجامعة «لندن سكول LSC»، يأتي بعد تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، على دعم وتأهيل الطلاب من خلال برامج تعليمية متميزة لسوق العمل.

وأعلن العزازي عن دعم رئيس مجلس أمناء الجامعة، خالد الطوخي، ونجله إسلام الطوخي، نائب رئيس الجامعة، لتحقيق أكبر استفادة من الخبرة الدولية التي تتمتع بها بريطانيا خاصة في ظل حرص المملكة المتحدة على نقل خدماتها التعليمية لى الجامعات الكبرى في مختلف أنحاء العالم.

بدورها قالت أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، الدكتورة ياسمين الكاشف، إن زيارة الوفد البريطاني يأتي في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا وتدعيم الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والإنجليزية.

وأعلنت الكاشف عن إمكانية استفادة الطالب الملتحق بالبرنامج من خلال فرع «LSC»، الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه كاملة من الجانب البريطاني وبذلك تصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النواة الأولى لهذا البرنامج، ما يعطي فرصة لجميع الطلاب من داخل الجامعة أو خارجها للالتحاق بهذا البرنامج الذي لن يقتصر على خريجي كلية الإدارة والاقتصاد بل سيمتد ليشمل جميع خريجى الكليات الأخرى الذين يهتمون في حياتهم العملية بهذا التخصص.

وأوضحت أن الطالب يستطيع الالتحاق بالبرنامج سواء داخل الجامعة في مصر أو في إحدى فروع الجامعة البريطانية على مستوى العالم إلى جانب أنه سيوفر أيضًا فرصة كبيرة لتأهيل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لسوق العمل داخل بريطانيا فور الحصول على شهادة التخرج.

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