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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

18 مليون جنيه لتطوير قرية أولاد صبور في الدقهلية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمواطني قرية أولاد صبور بالعصافرة بمركز المطرية وذلك في مجالات رصف الطرق والصحة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القرى الفقيرة بمحافظات مصر المختلفة وهي مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ، أن المشروعات تشمل تطوير وتجهيز وحدة صحية لمواطني القرية ورصف الطريق الترابي المؤدي لوحدة طب الأسرة، وإحلال وتجديد الكوبري الذي يربط بين القرية ووحدة طب الأسرة إضافة إلى رفع كفاءة بعض المنازل في إطار توفير سكن كريم بالإضافة إلى تنفيذ قوافل خدمات طبية لتقديم خدمة صحية جيده للمواطنين وأيضًا قوافل بيطرية حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وأكد مختار أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا عملًا على راحتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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