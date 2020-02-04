إيبارشية بني سويف تطلق لقاءً روحيًا لخدام القرى

نظمت إيبارشية بني سويف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس لقاءً روحيًا لخدام القرى بالإيبارشية بكنيسة الأنبا أنطونيوس ببني سويف، وذلك تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.وشارك في اللقاء عدد من كهنة وشمامسة وخدام القرى بإيبارشية بني سويف، وذلك في إطار حرص الإيبارشية على رعاية كنائس القرى.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.