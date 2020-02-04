رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنسبة نجاح 73.7%.. محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الإعدادية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:01 ص
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، بنسبة بنجاح 73.7% لطلبة النظامي.

وتقدم للامتحان 44958 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44767، وحصل 36 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 48.6%، حيث تقدم للامتحان 866 طالبًا حضر منهم 850.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 85.94%، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 74.81%، ثم إدارة الواسطى بنسبة 73.07٪، وإدارة ناصر بنسبة 71.82%، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 67.76%، تلتها إدارة أهناسيا بنسبة 64.45%، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.92%.

وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 91.59%، واللغة الإنجليزية 89.68%، والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46%، والعلوم 85.24%، والحاسب الآلى 89.72%، والتربية الدينية 95.28%، والتربية الفنية 98.98%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 53.81%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 80%.

ووجه محافظ بني سويف التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدًا أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المنشودة يرتكزان على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات.
بنسبة نجاح 73.7%.. محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الإعدادية
بنسبة نجاح 73.7%.. محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الإعدادية
بنسبة نجاح 73.7%.. محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الإعدادية
بنسبة نجاح 73.7%.. محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الإعدادية
بنسبة نجاح 73.7%.. محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الإعدادية
بنسبة نجاح 73.7%.. محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الإعدادية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 10 ساعات

اندلاع حريق بمصفاة حمص إثر انفجار ضاغط غاز

منذ حوالي 11 ساعة

ألمانيا تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 12 شخصًا

منذ حوالي 14 ساعة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

«ريمسيفير» الأمريكية تختبر عقارا لعلاج «كورونا»

دراسة: الرياضة لها نفس تأثير القهوة على الذهن

دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة يطيل العمر

منوعات

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

أستراليا تجرب «سمارت» للحد من هجمات أسماك القرش

اتساع نطاق إلغاء حجوزات رحلات الطيران الأمريكية إلى الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

ننشر توصيات صالون الغربية الثقافى عن التعليم

أستاذ جامعي يطالب الخشت برد اعتبار نصر أبو زيد

صدور النسخة العربية لرواية «سفينة نيرودا» قريبا

أمسية ثقافية لمناقشة «كُشْك اعتماد» بدار المرايا.. منتصف فبراير