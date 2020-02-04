بنسبة نجاح 73.7%.. محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الإعدادية

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، بنسبة بنجاح 73.7% لطلبة النظامي.وتقدم للامتحان 44958 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44767، وحصل 36 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 48.6%، حيث تقدم للامتحان 866 طالبًا حضر منهم 850.وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 85.94%، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 74.81%، ثم إدارة الواسطى73.07٪، وإدارة ناصر بنسبة 71.82%، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 67.76%، تلتها إدارة أهناسيا بنسبة 64.45%، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.92%.وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 91.59%، واللغة الإنجليزية 89.68%، والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46%، والعلوم 85.24%، والحاسب الآلى 89.72%، والتربية الدينية 95.28%، والتربية الفنية 98.98%.كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 53.81%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 80%.ووجه محافظ بني سويف التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدًا أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المنشودة يرتكزان على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات.