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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تواصل التحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالناصرمحمد
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تواصل وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي تقوم بتنفيذها في المحافظات.

وقال تقرير وزارة الزراعة، إن مرض التهاب الجلد العقدى مرض فيروسى يشبه فى تركيبته الجينية مرض جدرى الأغنام والماعز، يصيب الأبقار والأغنام، وينتقل بواسطة بعوض CulexAedes وينتقل عن طريق تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة "الرئة، الطحال، الغدد اليمفاوية" للحيوانات المصابة، ومعدل الإصابة من 5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10%، والمطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.

وأهم أعراض المرض، ارتفاع درجة الحرارة لـ41، التهاب بالجيوب الأنفية، والتهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب مع نقص شديد فى إدرار اللبن، وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم، وبجلد الرقبة والضرع، وتبدأ قليلة العدد ثم تنتشر بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها، ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.

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