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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برلمانية تطالب بالاستعانة بـ«ممرضات خبرة» للتعامل مع الأطفال المبتسرين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:00 ص
جولة تفقدية
جولة تفقدية
ياسمين شعيب
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قامت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بجولة مفاجئة، فجر اليوم، إلى مستشفى الأطفال للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة وانتظام طاقم الأطباء والممرضات بالنوبتجية لاستقبال أي حالات طارئة من خلال مراجعة دفتر التوقيعات ومتابعة الكشف على الأطفال بأقسام المستشفى، وذلك في إطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية المختلفة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقدت "دينا" العيادات الخارجية والاستقبال ومدى الجاهزية لاستقبال أي حالات، وكذلك قسم العناية المركزة، والحضانات مع الاطمئنان على حالات جميع الأطفال بها، موجهة بالاستعانة بالممرضات ذوي الخبرة في التعامل مع الأطفال المبتسرين، وتشديد الاهتمام بنظافة الحضانات، ومنع دخولها غير المسئولين عنها والتعقيم عند دخولها والإلتزام بلبس قفازات اليد، وواقي القدمين، لمنع أي ميكروبات أو بكتيريا.

وأكدت نائب محافظ مطروح على توافر جميع الأدوية اللازمة وضرورة نظافة جميع الفرش بغرف المستشفى من أسرة وملايات وبطاطين وتعقيم المراتب والأرضيات.

وأشارت إلى أنه سيتم عمل تقرير مفصل على الجولة التفقدية لمستشفى الأطفال بالإيجابيات والسلبيات وعرضه على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للتوجيه اللازم، مؤكدة أنها ستعاود المرور على المستشفى للتأكد من تلافي أي ملاحظات أو سلبيات وانتظام العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة أي تقصير.
برلمانية تطالب بالاستعانة بـ«ممرضات خبرة» للتعامل مع الأطفال المبتسرين
برلمانية تطالب بالاستعانة بـ«ممرضات خبرة» للتعامل مع الأطفال المبتسرين
برلمانية تطالب بالاستعانة بـ«ممرضات خبرة» للتعامل مع الأطفال المبتسرين
برلمانية تطالب بالاستعانة بـ«ممرضات خبرة» للتعامل مع الأطفال المبتسرين
برلمانية تطالب بالاستعانة بـ«ممرضات خبرة» للتعامل مع الأطفال المبتسرين
برلمانية تطالب بالاستعانة بـ«ممرضات خبرة» للتعامل مع الأطفال المبتسرين
برلمانية تطالب بالاستعانة بـ«ممرضات خبرة» للتعامل مع الأطفال المبتسرين
برلمانية تطالب بالاستعانة بـ«ممرضات خبرة» للتعامل مع الأطفال المبتسرين

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