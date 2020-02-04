سلامة: اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية سيعقد 9 فبراير بالقاهرة

أعلن مبعوث الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية سيعقد في القاهرة في 9 من الشهر الجاري.وأضاف سلامة في لقاء مع إعلاميين وصحفيين على هامش اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية 5+5 جنيف المنعقدة اليوم، أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ضباط من الطرفين، وهم مستعدون للوصول إلى اتفاق وقف لإطلاق النار.وتابع، نسعى إلى أن تكون هناك هدنة دائمة في ليبيا ومن ثم الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار.