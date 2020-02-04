عمرو الليثي يوقع على وثيقة الأخوة الإنسانية بختام ملتقى الإعلام العربي

وقع الإعلامي عمرو الليثي على وثيقة الأخوة الإنسانية، وذلك في ختام ملتقى التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية، والمنعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتزامن مع ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.يذكر أن الإعلامي عمرو الليثي قد أكد أن هذه الوثيقة تمثل نقطة هامة في ضمير الإعلام العربي، مشيرًا إلى أنه يجب أن نأخذ بما جاء فيها بشكل فعال.وأشار إلى أنه من المهم أن يتم تفعيل بنود هذه الوثيقة لكل من يُقدم من برامج إذاعية وتليفزيونية وعبر الصحافة المقروءة والسوشيال ميديا، وأن نحترم فيها أصحاب الهمم من الأطفال والفقراء والمهمشين وأن نسعى من خلال برامجنا في التعبير عن مشاكلهم ونراعي المرآة المعيلة.وأضاف الليثي أن وثيقة الأخوة الإنسانية تحتاج لتفعيل بشكل فعلي، متسائلًا: "أين البرامج الإنسانية من خريطة البرامج على الفضائيات، ربما لدينا برامج مرآة وغذاء وأطفال وغيرها ولكن الإنسانية ليس لها وجود بشكل فعلي".وأكد أنه يسعى في برنامجه التركيز على مشاكل المهمشين في العشوائيات، والمرأة المعيلة في الصعيد وغيرها من القضايا الإنسانية والتنموية.