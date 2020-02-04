بالعباءة والحجاب.. منة فضالى من كواليس «بت القبايل»

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "بت القبايل"، وذلك في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".وظهرت منة وهي ترتدي عباءة وحجابًا، حيث أوشك فريق عمل مسلسل "بت القبايل" الذي يُعرض حاليًا على قنوات الحياة، على الانتهاء من تصوير آخر المشاهد الخاصة بالمسلسل، تزامنًا مع عرضه.مسلسل "بت القبايل" ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وهو مسلسل درامي صعيدي مختلف يتحدث عن الثأر وغيره من العادات والتقاليد الخاصة في الصعيد.