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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة السعودية: 5 خطوات للحماية من «كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:50 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، على أهمية الالتزام بعدد من الخطوات للحماية من فيروس كورونا المتحور الجديد، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بالفيروس في المملكة.

وقالت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، إن هناك خمس خطوات رئيسية للحماية من فيروس كورونا، وهي تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة برد أو إنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع آداب العطس والسعال، وتجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات، سواءً كانت برية أو في المزرعة، وضرورة طهي الطعام بشكل جيد مثل اللحوم والبيض.

وأشارت إلى أن من أبرز أعراض الإصابة بالفيروس، الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحيانًا تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة.

وطالبت الوزارة من تظهر عليهم أعراض الإصابة بعدوى تنفسية بالبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مع تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية.

وأكدت الوزارة مواصلتها تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من وصول الفيروس إلى السعودية، وذلك من خلال استمرار فحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة، وعمل حملات توعوية مكثفة بالطرق العلمية لمكافحة الفيروس والوقاية منه.

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