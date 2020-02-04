«الكفتة» تسمم أسرة كاملة في بني سويف

أصيبت أسرة كاملة مكونة من زوجين وابنين، اليوم الثلاثاء، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهما وجبة "كفتة" أعدت في المنزل، وشعروا بحالة من الإعياء الشديد.واستقبل مستشفى بني سويف العام كلا من: "أيمن. س. ف" 48 عاما، بالمعاش، وزوجته "آمال. م.ع" 50 عامًا، ربة منزل، وأبنائهم "محمد " 15 عاما، طالب، ومازن، 11 عاما، طالب، وجميعهم مقيمون مساكن الجمعية بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة، ادعاء تناول طعام فاسد، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وتقرر حجز الزوجة تحت الملاحظة وخروج باقي المصابين.وتبين من التحريات الأولية شعور الأسرة بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة الـ"كفتة" المُعدة بالمنزل، وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء، ونقلوا على إثر ذلك للمستشفى، ولم يتهموا أحدًا، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر رقم 94 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة.