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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أستراليا تجرب «سمارت» للحد من هجمات أسماك القرش

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت ولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا، أنها ستجرب خطوط إنذار "سمارت" كوسيلة غير قاتلة للسيطرة على أسماك القرش في متنزه الحاجز المرجاني العظيم، بعد وقوع عدة هجمات خلال العامين الماضيين.

وقالت حكومة الولاية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفيدرالية خصصت 5 ملايين دولار (3.3 مليون دولار أمريكي) من أجل إجراءات مراقبة سمك القرش الجديدة.

وبعد سلسلة من هجمات أسماك القرش، استخدمت كوينزلاند خطافات طائشة أوقفت بها 19 سمكة قرش وقتلتها بالرصاص في منطقة الحاجز المرجاني العظيم.

لكنها اضطرت إلى اللجوء لإجراءات جديدة غير قاتلة لاصطياد أسماك القرش وإطلاق سراحها بعد خسارتها لقضية في العام الماضي رفعتها منظمات حقوق الحيوان.

وتتكون الخطوط سمارت، وهو اختصار لـ"شارك مانيجمنت ألارت إن ريل تايم (نظام للإنذار الفوري من أسماك القرش"، من خطافات مزودة بطعم متصلة بعوامات ومثبتة في قاع البحر. وترسل الخطافات إشارة عندما تمر سمكة قرش بالخطوط، ما يسمح بتوسيم السمكة ونقلها من موقعها وإطلاقها في مكان
بعيد.

كان مسؤولو السياحة والمعنيون بحماية الحياة البحرية، طالبوا بإجراء حكومي عاجل للسيطرة على أسماك القرش من أجل تحسين السلامة للسباحين والغطاسين الزائرين للحاجز المرجاني العظيم، ثاني أكبر مقصد سياحي في أستراليا.

وقالت إدارة مصائد الأسماك في كوينزلاند في بيان اليوم الثلاثاء، إن خطوط الإنذار التي سيتم تركيبها هذا الشهر، سترافقها مبادرات أخرى، من بينها برنامج تجريبي للمراقبة بطائرات مسيرة.

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