تقرير: مقتل 27 امرأة تركية في يناير الماضي بسبب العنف

ما زالت المرأة التركية تعاني من العنف الممنهج من قبل الرجال، فقد نشرت منصة وقف جرائم قتل النساء التركية، أحدث تقرير لها في شهر يناير الماضي قالت فيه، إن 27 امرأة على الأقل قتلن فى تركيا خلال شهر يناير من قبل الرجال، وأن الأسلحة التي استخدمت من أجل قتل المرأة كانت الأسلحة النارية.وتابع التقرير: «كما قتلت 5 سيدات لأسباب شخصية مثل الرغبة في الانفصال أو رفض المصالحة مع الشريك الآخر».وتابع التقرير، أن حوالي 8 سيدات قتلن بآلات حادة فضلا عن الخنق والحرق.يأتي هذا عقب مرور أيام من عرض ملف حقوق الإنسان فى تركيا، للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث قدمت العديد من المنظمات الحقوقية تقارير تفيد بتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا تحت قيادة الرئيس التركي.