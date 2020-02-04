أسعار صرف اليورو اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، وبلغت قيمته في بنك مصر 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع، خلال بداية تعاملات اليوم.وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي 17.49 جنيه للشراء، و17.62 للبيع، فيما سجل السعر طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي 17.45 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.