الصحة تطلق 8 قوافل مجانية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 8 قوافل طبية مجانية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.وأشارت إلى أنه تم إطلاق القوافل في مناطق ميت دمسيس مركز أجا محافظة الدقهلية، وقرية 1 مركز إدكو محافظة البحيرة، وبني غني مركز سمالوط محافظة المنيا، وفلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، ومناطق طنط الجزيرة مركز طوخ محافظة القليوبية، وكفر الجبل مركز الهرم محافظة الجيزة، والعوامر مركز أبنوب محافظة أسيوط، وواديي الجوفة والمرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء.وأوضحت أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.