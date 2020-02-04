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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يقضي بسجن «داعشي» 15 عاما

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:23 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن مدانا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الإرهابية منذ عام 2004"، لافتا إلى أن المدان عمل على تطوير الأسلحة والمساهمة في تفخيخ السيارات، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي في مدينة الفلوجة.

وأضاف أن الإرهابي انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014، وقام بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية، بحسب اعترافاته.

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