المسلماني: هناك «تنطع» لدى بعض وسائل الإعلام

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه يجب التوافق على حد أدنى من القيم الإنسانية لأن طبيعة البشر تقتضى عدم الاتفاق أو الالتزام حول آليات مجمعة للوثائق الإنسانية، وأنه من الصعب أن نلزم كافة وسائل الإعلام بالميثاق الإنساني أو الإعلامي.ولفت خلال كلمته باليوم الثاني من مؤتمر تجمع الإعلاميين العرب من أجل الأخوة الإنسانية المنعقد حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ورشة عمل بعنوان "آفاق تطبيق ميثاق إنساني للصحافة العربية.. المعايير-الدليل- الميثاق"، إلى أن العائد المالي يمثل ضغط حقيقي على العاملين في مجال الإعلام والذي يفرض خيارات صعبة على الإعلاميين ووضعهم أمام تحدى ذاتي وهو "الخسارة المادية مقابل الرسالة الإعلامية"وأضاف المسلماني، أن هناك حالة من "التنطع" لدى بعض الوسائل الإعلامية عند التعرض لتغطية أحداث متشابهة في بلدان مختلفة، نظرا لاختلاف المصالح السياسية في هذه البلدان، وأن المهنية لا تعفي من المسؤولية السياسية.وتسائل المسلماني: "ماذا يريد المسلمون وكيف يرى المسلمون أنفسهم في عام 205؟"، وأنه يجب أن يكون هناك إطار فكري للأمة المسلمة، وأن الحداثة يجب أن تكون مقدمة على الفكر وأن نتبنى سياسية "الإحراج" مع من يخرجون عن المواثيق المهنية.